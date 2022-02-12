В Госдуме оценили вероятность выдворения посла России из США

В настоящее время «зацепок» для высылки российского посла Анатолия Антонова у Соединенных Штатов нет. Об этом в пятницу, 11 февраля, заявил «Известиям» председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя возможность выдворения главы дипмиссии РФ из США.

Политик выразил сожаление в связи с тем, что в настоящее время от стратегических «друзей» в Вашингтоне можно ожидать чего угодно, при этом и сам Антонов также допускал свою высылку из страны.

«Вместе с тем сейчас в ходе переговоров на всех уровнях президент РФ [Владимир Путин] четко объяснял нашу позицию — что тезис о возможном нападении России на Украину не имеет под собой каких-либо оснований. С другой стороны, мы ведем сейчас диалог по гарантиям безопасности с США и НАТО. Пока нельзя сказать, что этот диалог очень эффективный, но он ведется и, наверное, будет продолжен. С этой точки зрения ни с того ни с сего выслать посла России из США без каких-либо оснований мне представляется крайне нелогичным даже для наших заокеанских партнеров, в действиях которых в последнее время увидеть логику весьма непросто», — подчеркнул депутат.

По мнению Слуцкого, в ближайшее время зацепок для высылки посла у Соединенных Штатов нет. Также он подчеркнул, что сейчас какие-то новые, совершенно искусственные и необоснованные точки напряжения со стороны Вашингтона противоречат не только логике ситуации, но и недавним заявлениям госсекретаря Энтони Блинкена, который говорил, что противостояние с Россией не нужно.

«Но хотя наши партнеры создают напряжение там, где его быть не должно, тем не менее я не ожидал бы высылки нашего посла, по крайней мере в ближайшие дни», — заключил политик.

Ранее, 9 февраля, Антонов рассказал о том, что в рамках «торга» за визы для сотрудников своих дипмиссий Вашингтон не отказался от угроз выдворения посла России из страны. По словам дипломата, американцы не исключают такой путь развития событий, предполагающий понижение уровня дипприсутствия в Москве и Вашингтоне.

В январе Антонов говорил, что Госдепартамент США поставил вопрос о его выдворении, если РФ не выдаст визы охранникам американского посла в Москве. Тогда же глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что американцев уже предупредили, что если такое отношение продолжится, то у Москвы есть резервы, «чтобы по-настоящему выравнивать наши дипломатические присутствия».

5 декабря 2021 года посол США в России Джон Салливан заявил, что Соединенные Штаты не могут увеличить дипломатическое присутствие в РФ, поскольку американским дипломатам якобы не выдают российские визы. Сложившуюся ситуацию он назвал визовым тупиком.