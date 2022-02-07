В Госдуме оценили вероятность отказа ЕС от санкций против России

Евросоюз не откажется от политики санкций в отношении России, несмотря на собственные экономические потери. Об этом в понедельник, 7 февраля, заявил «Думе ТВ» первый зампред комитета нижней палаты российского парламента по международным делам Вячеслав Никонов, комментируя слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля об устойчивости РФ к санкциям.

«Ясно, что Евросоюз не откажется от политики санкций. Нет никаких признаков, что они могут отменить хотя бы одну из них, а их достаточно много. При этом также очевидно, что ЕС понес не меньшие экономические потери, может быть, даже большие, чем Россия от этой политики санкций», — отметил он.

По словам российского политика, Боррель своим заявлением констатировал реальность. Также Никонов указал на то, что Евросоюз до настоящего времени еще не вышел на тот уровень, на котором находился до экономического кризиса 2007–2009 годов, добавив, что оправиться смогла лишь Германия.

«Как показывает опыт последних лет, российская экономика развивается точно не хуже европейской, и все эти санкции неприятны, они сдерживают наше развитие, но они не останавливают рост. В большей степени страдает Евросоюз. Но ожидать, что европейские политики, а тем более Евросоюз в целом каким-то образом изменят свой общий взгляд на мир, было бы слишком наивно», — заключил депутат.

Накануне Боррель в своем блоге написал о том, что Россия за последние годы стала более устойчива к экономическим санкциям за счет увеличения своих валютных резервов.

7 февраля состоится заседание энергетического совета ЕС–США. Указывалось, что одной из тем станет трансатлантическая безопасность в области энергетики. По словам главы дипломатии ЕС, который вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном будет председательствовать на совете, Евросоюз на фоне «серьезного кризиса» в отношениях с Россией должен рассмотреть вопрос создания стратегических запасов газа и возможность поставок топлива из других стран.

30 января Боррель сообщил, что ЕС работает над новыми санкциями против РФ, которые могут привести «к серьезным издержкам для российской экономики и финансовой системы». В частности, рассматриваются «меры экспортного контроля, которые имели бы долгосрочный эффект, лишая Россию товаров, необходимых ей для реализации своих стратегических амбиций».

В США и странах ЕС в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России в отношении Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает, а подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО у границ РФ.