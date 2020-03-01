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В Госдуме оценили ужесточение правил выезда в Россию для украинцев

01 марта 2020, 10:54  •  217 • Украина
Член комитета по международным делам Государственной думы Антон Морозов прокомментировал RT заявление украинских властей о том, что граждане Украины с 1 марта смогут выезжать на российскую территорию только по заграничному паспорту.
 
© duma.gov.ru
 

«Мы негативно воспринимаем данное решение и считаем, что, несмотря на политические разногласия, которые существуют между нашими государствами, люди не должны страдать из-за них и должны иметь возможность свободно перемещаться на территории наших государств», — сказал Морозов.

Депутат отметил, что «решение Украины вновь направлено против собственных граждан».

«Это совершенно не логично, с точки зрения общепринятых норм, где государство должно свою деятельность направлять на облегчение передвижения и экономической активности своих граждан. В данном случае мы знаем, что многие украинцы ездят в Россию на заработки и для посещения своих родственников или друзей. И дополнительные запреты и ограничения только ослабляют и так слабые доходы украинцев», — уверен он.

Ранее украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины заявило, что правила выезда в Россию для украинцев ужесточены.

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