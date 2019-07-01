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В Госдуме оценили условия по изменению статуса русского языка в Донбассе
01 июля 2019, 20:09 • 68 • Политика
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отреагировал на предложение главы офиса президента Украины Андрея Богдана предоставить русскому языку статус регионального в Донбассе.
«Есть вещи, которые не могут оговариваться условиями. Если человек хочет разговаривать на каком-то языке — это его право», — заявил депутат телеканалу RT в понедельник, 1 июля.
По его словам, на территории Украины украинский язык не может не быть государственным, однако необходимо учитывать культурный фон жителей страны.
«По моему глубокому убеждению, для человека, у которого есть корни на Украине, русский язык тоже должен быть государственным языком», — подытожил народный избранник.
Ранее в этот же день Богдан в интервью «РБК-Украина» предложил разрешить жителям Донецка и Луганска использовать русский язык в качестве регионального при условии, что они вернутся под контроль Киева. При этом он высказался против введения русского языка как второго государственного на Украине.
В середине мая предшественник Зеленского на президентском посту Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ частично вступит в силу 16 июля.
Закон подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти, учебными заведениями, больницами, а также предприятиями сферы обслуживания. Таким образом, фактически исключается употребление русского языка, на котором говорит значительное число жителей Украины.
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