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В Госдуме оценили указ об исключении Карелии из районов Крайнего Севера

15 ноября 2021, 20:05  •  76 • Политика
Депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко 15 ноября назвала неожиданным указ об исключении Карелии из районов Крайнего Севера. При этом она считает, что подобный документ не лишит жителей региона положенных льгот.
«Для меня эта информация неожиданная. Но я не думаю, что это связано с отменой северных. Я полагаю, что это связано с уточнением нормативно-правовой базы, потому что после указа президента появлялись и другие законы, которые никто не отменял. Я сейчас нахожусь на связи со специалистами, которые работают в этой сфере», — сказала Пивненко сайту «Республика».
Также Пивненко отметила, что решения об отмене северных надбавок должно решаться на российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям, где принимают участие представители правительства, Союз работодателей и профсоюзы Российской Федерации.
Она добавила, что указ президента направлен на того, чтобы привести всю нормативно-правовую базу о районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям в единый документ.
Ранее в этот день президент России Владимир Путин утвердил указ, одним из пунктов которого признается утратившим силу постановление экс-президента России Бориса Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера.
Так, действие указа от 20 декабря 1993 года отменяется с 1 января 2022 года. Прежний документ был утвержден в рамках изменений в Стратегии развития Арктической зоны и приравнивал районы Карелии к условиям проживания на Крайнем Севере.
Помимо этого из данного списка исключили Коми, Бурятию и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края.
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