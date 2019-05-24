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В Госдуме оценили третье уголовное дело против Порошенко

24 мая 2019, 18:39  •  21 • Украина
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал возбуждение на Украине третьего уголовного дела в отношении бывшего главы государства Петра Порошенко.
 
Reuters
 

«На социальный статус Порошенко уже не повлияет ничего: ни уголовное дело, ни ледниковый период — он уже шагнул за двери. Не сомневаюсь, что экс-президент самые сложные скандальные времена переживёт где-то подальше от Украины… Уголовных дел на него можно заводить непаханое поле, но, по сути, сейчас не до него», — считает Бальбек.

Ранее на Украине возбудили третье уголовное дело в отношении Порошенко.

Отмечается, что в составе организованной преступной группы политик завладел телеканалом «Прямой», оформив его на офшорную компанию, фиктивно принадлежавшую экс-члену Партии регионов.

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