В Госдуме оценили третье уголовное дело против Порошенко

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал возбуждение на Украине третьего уголовного дела в отношении бывшего главы государства Петра Порошенко.

«На социальный статус Порошенко уже не повлияет ничего: ни уголовное дело, ни ледниковый период — он уже шагнул за двери. Не сомневаюсь, что экс-президент самые сложные скандальные времена переживёт где-то подальше от Украины… Уголовных дел на него можно заводить непаханое поле, но, по сути, сейчас не до него», — считает Бальбек.

Ранее на Украине возбудили третье уголовное дело в отношении Порошенко.

Отмечается, что в составе организованной преступной группы политик завладел телеканалом «Прямой», оформив его на офшорную компанию, фиктивно принадлежавшую экс-члену Партии регионов.