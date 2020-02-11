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В Госдуме оценили статью о «препятствии» для победы США в войне с РФ

11 февраля 2020, 05:09  •  62 • Политика
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал публикацию американского издания о том, что станет «препятствием» США для успеха в войне с Россией. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщает телеканал RT.
«Плохо, что вообще звучат всякие прогнозы и рассуждения на тему возможных военных действий. Это создает всё более сложную ситуацию. В мире и так накоплено достаточно много оружия», — сказал Новиков.
Он отметил, что рост числа таких публикаций обусловлен «общей русофобской кампанией», которая продолжается уже длительное время.
6 февраля издание Breaking Defence выпустило статью, где сказано, что в случае боевых действий США с Россией, которые пройдут на территории Восточной Европы, препятствием для успеха американской армии станет большое количество рек и минимальное число укрепленных мостов.
24 января эксперты оценили риск ядерной войны между США и Россией. Такая угроза, по мнению военных специалистов, ниже, чем, например между Индией и Пакистаном.
В тот же день Forbes назвал слабое место США в возможной войне. Основная проблема Штатов — состояние транспортного флота. Отмечается, что США всегда ведут боевые действия вдали от своих берегов, поэтому вынуждены перебрасывать на поле боя войска, технику и оборудование, что является сложной логистической задачей.
В ноябре американские аналитики оценили шансы на победу в возможной войне с Россией. По их мнению, США смогут эффективно вести военные действия либо только против России, либо только против Китая.

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