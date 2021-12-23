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В Госдуме оценили сообщения о требовании ЕС к Киеву освободить Медведчука

23 декабря 2021, 20:35  •  67 • Политика
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в четверг, 23 декабря, а беседе с «Известиями» оценил данные СМИ о том, что Евросоюз потребовал от президента Украины Владимира Зеленского освободить Виктора Медведчука из-под домашнего ареста.
По словам депутата, если данная информация соответствует действительности, тот факт, что это требование ЕС, является положительным знаком.
«Это означает то, что они наконец-то понимают всю пагубность поддержки действующего режима на Украине, и то, что это в ближайшее время может и ударить по ним очень больно. <…> То, что сегодня это сообщество выставляет претензии Зеленскому об освобождении Медведчука и не преследовать журналистское сообщество — это хорошо», — сказал он, комментируя данные портала «Страна.ua».
Также Водолацкий выразил надежду на то, что после снятия санкций с оппозиционных СМИ, о чем также, по информации издания, говорится в требованиях Евросоюза, журналисты начнут открыто писать правду о том, «кто сегодня хозяин на Украине»
«Учитывая, что Зеленский находится под внешним управлением и не имеет собственного мнения, он, скорее всего, начнет консультироваться со своими кураторами, что ему делать», — предположил политик.
О требовании Евросоюза освободить Медведчука издание «Страна.ua» со ссылкой на осведомленный источник в дипломатических кругах сообщило ранее в этот день. Кроме того, по данным портала, от Киева потребовали отмены санкций против оппозиционных медиа. Указывалось, что ситуация обсуждалась на саммите Восточного партнерства в Брюсселе.
17 декабря Киевский апелляционный суд отказался отменить домашний арест политика по делу о поставках угля из Донбасса. Суд не стал удовлетворять апелляционные жалобы как прокуратуры, так и защиты. Медведчук назвал решение инстанции незаконным.
2 ноября Медведчук заявил, что возбужденное против него дело о госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму сфальсифицировано Службой безопасности Украины. По его словам, решение суда об избрании меры пресечения незаконно и для этого не было никаких оснований.
13 мая Медведчук заявил, что у стороны обвинения нет доказательств его вины в инкриминируемых преступлениях. Он подчеркнул, что против него выдвинуты «политически мотивированные» обвинения, которые он назвал репрессиями и ответом на критику властей.
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