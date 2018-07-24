В Госдуме оценили сообщения о новом плане Киева по «возвращению» Крыма

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT сообщения о том, что президент Украины Пётр Порошенко планирует «деоккупировать и реинтегрировать» Крым к декабрю 2019 года.

«Нет ни малейших сомнений — ради поддержания конфликтной ситуации Киев пойдёт на любые ухищрения. Поиск улик, о которых пишут представители Киева, обернётся банальной фальсификацией фактов, в которых поднаторел господин Порошенко», — отметил Белик.

Депутат отметил, что Украина не сможет реализовать новый план по «возврату» полуострова.

«Реализация этих идей разбивается о суровую реальность, с одной стороны которой — позиция руководства России по Крыму. А с другой — банальное разгильдяйство и отсутствие денег на самой Украине. Сколько подобных документов было создано за эти годы? Не счесть. Что из задуманного реализовано? Вопрос риторический, ответ известен», — заключил Белик.

Ранее экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что президент Украины Пётр Порошенко планирует «деоккупировать и реинтегрировать» Крым к декабрю 2019 года.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.