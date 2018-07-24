Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Коротченко: Политика Британии скатилась до общественных туалетов!
Табачок врозь
Облажались: «Белые каски» убегают из Сирии (Анна Сочина)
Начались бунты: почему солдатам ВСУ не платят зарплату
Главная / Украина

В Госдуме оценили сообщения о новом плане Киева по «возвращению» Крыма

24 июля 2018, 22:39  •  77 • Украина
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT сообщения о том, что президент Украины Пётр Порошенко планирует «деоккупировать и реинтегрировать» Крым к декабрю 2019 года.
 
©Server Amzayev globallookpress.com
 

«Нет ни малейших сомнений — ради поддержания конфликтной ситуации Киев пойдёт на любые ухищрения. Поиск улик, о которых пишут представители Киева, обернётся банальной фальсификацией фактов, в которых поднаторел господин Порошенко», — отметил Белик.

Депутат отметил, что Украина не сможет реализовать новый план по «возврату» полуострова.

«Реализация этих идей разбивается о суровую реальность, с одной стороны которой — позиция руководства России по Крыму. А с другой — банальное разгильдяйство и отсутствие денег на самой Украине. Сколько подобных документов было создано за эти годы? Не счесть. Что из задуманного реализовано? Вопрос риторический, ответ известен», — заключил Белик.

Ранее экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что президент Украины Пётр Порошенко планирует «деоккупировать и реинтегрировать» Крым к декабрю 2019 года.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

77
Источник
Похожие новости
24 июля 2018, 22:39
В посольстве Украины сообщили о планах Вашингтона выделить Киеву $250 млн
24 июля 2018, 04:39
Эксперт: США и страны Запада не имеют морального права осуждать Россию за ее действия
24 июля 2018, 12:54
Савченко отказалась проходить проверку на полиграфе

24 июля 2018, 22:39
В Госдуме оценили сообщения о новом плане Киева по «возвращению» Крыма
24 июля 2018, 03:09
Оружие для президента: зачем Украина запустила в производство реактивный пехотный огнемёт
24 июля 2018, 22:39
На Украине сообщили о задержках с выплатами пенсий из-за технических проблем
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
22 июля 2018, 12:09
В Госдуме назвали неподобающими слова Порошенко о победе Усика
20 июля 2018, 19:56
Валентин Катасонов. Пенсионная реформа: расплата неизбежна
18 июля 2018, 15:39
Звезды «Квартета И» объяснили, почему они отказались ездить в Крым
19 июля 2018, 09:09
Афганистан ждет от России извинений
23 июля 2018, 11:10
Донбасский референдум. Бессилие американского президента
19 июля 2018, 09:39
Запальный шнур пороховой бочки Европы подожжён!
23 июля 2018, 16:12
Цены и обслуживание, Крым yбивaющие?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.