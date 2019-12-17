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В Госдуме оценили сообщение СМИ о споре «Нафтогаза» и властей Украины
17 декабря 2019, 12:54 • 34 • Украина
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT сообщение СМИ о том, что компания «Нафтогаз» подала в суд на власти Украины в связи с выдачей разрешения американской фирме Ukrainian Energy на разработку Варвинского нефтегазового месторождения.
РИА Новости
«Я считаю, что проблема гораздо глубже. Получается, что ситуация внутри страны не контролируется, раз компания, где собственник — государство, подаёт подобные иски», — сказал он.
По словам депутата, подобные дела, «безусловно, должны решаться за столом переговоров, без вынесения в общественность и, тем более, в суд».
«Посмотрим, как дальше будут развиваться события, но то, что происходит сейчас, противоречит любой логике», — заключил Ананских.
Ранее журнал Time сообщил, что «Нафтогаз» подал в суд на власти Украины из-за выдачи разрешения американской фирме Ukrainian Energy на разработку Варвинского нефтегазового месторождения.
В качестве ответчиков в иске указаны правительство Украины и Министерство энергетики и угольной промышленности.
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