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В Госдуме оценили слова Зеленского по встрече «нормандской четвёрки»

23 октября 2019, 13:54  •  120 • Украина
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Украина рассчитывает на проведение встречи лидеров стран нормандского формата в ближайшее время.
 
РИА Новости
 

По словам Бальбека, Украина собирается на встречу «нормандской четвёрки» с «багажом пустых обещаний», но это, по мнению парламентария, не тот формат, чтобы тратить время на встречу впустую.

«Договорённости по Донбассу не выполнены, формулу Штайнмайера, утверждённую лидерами «нормандской четвёрки», на Украине открыто называют угрозой национальной безопасности», — добавил депутат.

При этом он отметил, что Россия всегда «с радостью» встречает любые мирные инициативы Украины, особенно когда они выполняются.

Бальбек также подчеркнул, что сегодняшний формат «нормандской четвёрки» требует дел, а не обещаний.

Ранее Зеленский заявил, что рассчитывает на скорую встречу «нормандской четвёрки».

По его словам, Киев выполнил свою часть для возобновления работы «четвёрки».

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