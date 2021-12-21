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В Госдуме оценили слова Зеленского о ядерном оружии в Белоруссии

21 декабря 2021, 02:05  •  83 • Политика
Предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о размещении ядерного оружия РФ в республике будет поддержано, если НАТО продолжит провокации. Вместе с тем украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоит заняться вопросами своей страны. Об этом 20 декабря заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев.
«Предложение Лукашенко, безусловно, будет поддержано, если НАТО будет провоцировать. От того, что Украина будет знать, где оно размещено, не будет знать, где оно, от этого ничего не меняется. Поэтому я советую президенту Украины лучше заниматься гражданами и вопросами Украины, чем очередной раз делать заявления, чтобы обратить на себя внимание», — сказал он «Думе ТВ».
По словам депутата, лично от Зеленского и его политики «ничего ровным счетом не зависит». Украинский президент обманул все надежды, которые на него возлагали, отметил Тайсаев.
Комментируя слова президента Белоруссии о размещении ядерного оружия, Зеленский заявил, что «такими вещами нельзя играть». Он также отметил, что для Украины это уже «привычная ситуация по информационной атаке со стороны России и некоторых представителей Белоруссии». Кроме того, украинский лидер добавил, что если предложение Лукашенко будет выполнено, то в Киеве хотя бы будут знать, где находится часть российского ядерного арсенала.
18 декабря глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что страна готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО.
За день до этого МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. США пообещали дать ответ на предложения России. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.
Как подчеркнул замглавы МИД России Александр Грушко, предложения Москвы по гарантиям безопасности не содержат скрытой повестки, они являются понятными и откровенными.
В октябре белорусский лидер предупредил, что Москва и Минск будут действовать жестко из-за милитаризации вдоль западных границ Союзного государства. Тогда же министр обороны России Сергей Шойгу указал на наращивание присутствия НАТО у границ Союзного государства РФ и Белоруссии.
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