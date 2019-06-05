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В Госдуме оценили слова Зеленского о смерти «имперского проекта» России

05 июня 2019, 19:54  •  54 • Украина
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что вступление Украины в Евросоюз станет смертью российского «имперского проекта».
 
РИА Новости
 

«Во-первых, вступит Украина в ЕС или нет, ещё неизвестно. Её там не очень ждут, как и НАТО, потому что за всё это нужно платить. Чтобы быть членом Евросоюза, необходимо соответствовать определённым нормам, а Киев пока к этому не готов. На сегодняшний день лидеру Украины, получившему такое большое доверие, рано делать определённые заявления, потому что он ещё не до конца разобрался в экономических и политических вопросах. Многие популистские заявления, присущие предвыборной кампании, сегодня уже не действуют», — сказал он.

Депутат также отметил, что украинские политики, в стремлении вступить в Евросоюз и постоянно потакая и подыгрывая европейцам, привели страну к очень серьёзным последствиям.

«Так что сегодня Зеленскому нужно думать, как выходить из этой ситуации. Сцена и политическая трибуна — две разные вещи. Предлагаю новому украинскому лидеру не спешить и думать, прежде чем делать серьёзные политические заявления», — заключил Чепа.

Ранее Зеленский заявил, что вступление Украины в Евросоюз станет смертью российского «имперского проекта».

Украинский лидер отметил, что это откроет «путь к демократическим переменам в России и на всём постсоветском пространстве».

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