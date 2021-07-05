В Госдуме оценили слова Зеленского о «противодействии российской агрессии»

Говорить об угрозах для Украины со стороны России не только бессмысленно, но и весьма смешно. Такое заявление в воскресенье, 4 июля, сделал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Таким образом он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинский ракетный комплекс «Нептун» позволит «достойно противодействовать российской агрессии» в Черном и Азовском морях.

«Нынешний Зеленский со своими заявлениями довольно сильно отличается от того Зеленского, который в свое время выиграл у Порошенко с большим отрывом выборы президента. Не этих заявлений, всё более агрессивных, ждали от Зеленского те избиратели, которые за него голосовали. Они ждали как раз нормализации ситуации, решения целого ряда социальных проблем», — отметил Новиков в беседе с RT.

По его словам, Россия не представляет угрозы для Украины, в то время как настоящая опасность для страны исходит из превращения ее в полигон достижения интересов Запада.

«Какой агрессии Зеленский со стороны России собирается противодействовать, не очень понятно, потому что если есть угрозы для современной Украины, то они как раз исходят из перспективы превращения ее в полигон для отработки разного рода технологий и задач интересов Запада. Ну и поскольку без наличия на то воли самого Киева это было бы невозможно, то это еще одна точка угрозы для украинского народа. Поэтому говорить об угрозах со стороны Москвы и конкретных видах оружия, которые необходимы были бы для того, чтобы эту угрозу отражать, на мой взгляд, не только бессмысленно, но и весьма смешно», — заключил парламентарий.

Ранее в этот же день Зеленский сообщил, что к концу 2023 года страна получит собственный военный корабль. При этом 15 марта ВСУ Украины получили опытные образцы берегового ракетного комплекса с противокорабельными ракетами «Нептун». Отмечалось, что с помощью новой техники ВСУ намерены усилить свои способности в азово-черноморском регионе.

9 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские СМИ нагнетают «истерию» о мифической российской угрозе и планах Москвы «чуть ли не завтра напасть на Украину». При этом она отметила, что всё это происходит во многом с подачи западных кураторов Киева, причем при открытой публичной поддержке.

Также в апреле секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Севастополе говорил о том, что в Крыму сохраняется угроза терактов из-за действий НАТО, ЕС и Украины, обусловленных возможным осложнением межнациональной, межконфессиональной обстановки и вероятностью совершения терактов.

Патрушев указал, что шаги этих стран и объединений направлены на дискредитацию внутренней и внешней политики России, нанесение ущерба ее авторитету и международному имиджу, а также на распространение экстремистской и националистической идеологии.