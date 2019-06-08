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В Госдуме оценили слова Зеленского о «пробивании дна» Радой

08 июня 2019, 12:54  •  54 • Украина
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT видеообращение президента Украины Владимира Зеленского к депутатам Верховной рады.
 
©duma.gov.ru
 

В видеообращении Зеленский заявил, что депутаты Рады «продолжают пробивать дно» в преддверии досрочных выборов в украинский парламент.

«У жителей Украины уже сложилось чёткое понимание того, что данная Рада является врагом своего народа, потому что она принимает деструктивные законы. Естественно, Зеленский, участвуя в этом тренде, с учётом того, что он, как сказал наш президент, неплохой артист, в ироничной форме высказывается о работе Верховной рады — о том, что она своими действиями всё больше вызывает отторжение у населения. Рада отвечает тем же, не принимая ни одного решения по запросам президента», — объяснил Водолацкий.

По словам депутата, такое противостояние будет длиться до выборов в Раду.

Парламентарий отметил, что конфронтация парламента и президента на Украине только отрицательно повлияет на состояние страны.

«Сегодня Украина находится на краю дефолта, экономика разваливается... Осенне-зимний период находится под угрозой срыва, потому что топлива нет, договоры не заключены», — добавил депутат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своём профиле в Facebook опубликовал видеообращение, в котором поблагодарил Верховную раду Украины за «пробивание дна».

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