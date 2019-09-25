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В Госдуме оценили слова украинского экс-министра о «плохой России»

25 сентября 2019, 09:54  •  83 • Украина
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего украинского министра транспорта Евгения Червоненко о том, что «плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться.
 
© Reuters
 

Как подчеркнул Бальбек, украинская элита находится на пике «морально-политических терзаний».

«От сотрудничества с Россией «пахнет» живыми деньгами, но вроде как с соседом дружбу обещали порвать навеки. Эдакая формула из разряда «и хочется, и колется», — пояснил Бальбек. 

Он добавил, что подобные мысли высказываются в СМИ для того, чтобы оценить реакцию власти и населения: вдруг эти заявления не вызовут сильного возмущения.  

«Так что мы перед собой видим чёткую картину, как украинской власти дают возможность её же граждане, конечно же, влиятельные, продолжать развитие диалога с Москвой, при этом сохранив лицо: мол, народ так хочет», — пояснил Бальбек.

Ранее экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко рассказал о способе заработать на «плохой России».

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