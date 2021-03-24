В Госдуме оценили слова Столтенберга об «агрессивном поведении» России

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об «агрессивном поведении» России не является обвинением, это скорее ложный след, сообщил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

«По его мнению, именно РФ должна нести ответственность за разногласия в блоке, за нежелание других стран портить отношения с соседями. А самая большая «вина» Москвы — это перевооружение армии и флота. По сути, это не обвинение, а ложный след», — сказал он RT 24 марта.

Бальбек отметил, что Столтенберг занимается отвлечением внимания от реальной проблемы. По мнению парламентария, «даже страны — члены организации не верят в его миссию по предотвращению угроз».

Накануне генсек НАТО на пресс-конференции заявил, что альянс считает действия России в последние годы всё более агрессивными, но на вопрос, разделяет ли он мнение президента США Джо Байдена о властях РФ, от ответа уклонился.

В тот же день член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал его слова. Он заключил, что подобное мнение свидетельствует о том, что Запад начинает гонку вооружений.

24 марта Столтенберг также заявил, что Евросоюз и НАТО не могут самостоятельно справиться с вызовами, исходящими от России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что странам — членам НАТО следует заняться решением своих внутренних проблем, так как они требуют безотлагательного вмешательства.