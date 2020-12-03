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В Госдуме оценили слова Столтенберга о военной мощи России в Крыму

03 декабря 2020, 14:05  •  119 • Политика
Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия наращивает военную мощь в Черноморском регионе связано с тем, что альянсу нужно обосновать увеличение затрат на оборону. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
«Они выбирают, кого обозначить в качестве врага потенциального. Видимо, они считают, что РФ в этом плане более удобный противник», — пояснил депутат.
В свою очередь член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков счел обвинения со стороны Столтенберга желанием усилить присутствие альянса в Черном море, сообщает РЕН ТВ.
По его словам, НАТО «ведет себя крайне нагло и агрессивно». При этом российская сторона предпринимает действия исключительно в ответ на агрессивную политику альянса.
2 декабря Столтенберг, подводя итоги второго дня заседаний глав МИД стран — участниц альянса, заявил, что Россия продолжает наращивать свою военную мощь в Крыму. Он добавил, что НАТО ответит на такие действия России «усилением своего присутствия на суше, на море и в воздухе»
30 ноября Столтенберг в ходе пресс-конференции в Мюнхене сообщил, что НАТО продолжит наращивать военное присутствие в Черноморском регионе. Как напомнил генсек альянса, выход к Черному морю имеют несколько стран — членов альянса и регион остается важным для НАТО, поэтому присутствие контингента будет наращиваться.

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