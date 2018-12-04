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В Госдуме оценили слова Порошенко об «изоляции» России

04 декабря 2018, 15:54  •  103 • Украина
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН оценил слова президента Украины Петра Порошенко об «изоляции» России.
 
Reuters
 

«Честно говоря, на заявления и речи гражданина Порошенко уже давно никто не обращает внимания, никто не воспринимает их всерьёз», — сказал Милонов.

В свою очередь, депутат Дмитрий Белик в беседе с газетой «Известия» заявил, что «об изоляции России лучше всего судить по количеству международных гостей и количеству международных рейсов, курсирующих из Москвы в страны ближнего и дальнего зарубежья».

Как отметил Белик, в реальности в изоляции находится Украина.

Ранее в Госдуме прокомментировали подготовку Украиной иска к России в суд ООН.

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