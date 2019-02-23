В Госдуме оценили слова Порошенко о «забытом» украинцами 23 Февраля

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление президента Украины Петра Порошенко, который поздравил сограждан с тем, что они «забыли о празднике» 23 Февраля — Дне защитника Отечества.

«Я думаю, что это личная месть бывшего солдата Петра Порошенко, который не ужился в воинском коллективе Советской армии. Возможно, товарищи по службе первыми заметили не самые лучшие черты характера будущего президента Украины», — отметил Бальбек.

Комментируя слова Порошенко о «маленьких составляющих, которые формируют новую Украину», Бальбек указал, что для украинского лидера в первую очередь «Украина — это он».

«В его жизни, надо заметить, в финансовом плане всё меняется далеко не в худшую сторону. Вот и живёт Украина по принципу: народу жить не на что, а у президента то жемчуг мелкий, то осетровая икра несолёная. Без сомнения, за годы своего президентства Порошенко даже не шагнул, а сделал целый финансовый рывок», — заключил депутат.

Ранее Порошенко поздравил сограждан с тем, что они «забыли о празднике» 23 Февраля — Дне защитника Отечества.