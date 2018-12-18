В Госдуме оценили слова Порошенко о выборе верующих между Россией и Украиной

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что украинские верующие выбирают не между церквями , а между Украиной и Россией.

«То, что говорит Порошенко — оскорбление чувств верующих, ведь религия и политика — две разные планеты. И сейчас верующим фактически предлагается перейти в религиозное движение, прошедшее цензуру Петра Порошенко. Видимо, президент Украины не знает, что церковь — это не просто здание, построенное на благословенном месте, а целый мир, который выше политики и бытовых распрей», — сказал депутат.

По словам Бальбека, Порошенко презентовал свою личную, украинскую, «порошенковскую религию».

Ранее Порошенко заявил, что украинские верующие делают выбор не между церквями — канонической УПЦ и созданной «новой церковью», а между Украиной и Россией.