В Госдуме оценили слова Порошенко о встрече Зеленского с Путиным

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал RT заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, который предостерёг нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского от переговоров с российским президентом Владимиром Путиным тет-а-тет.

«Порошенко проецирует свои страхи на нового президента Зеленского лишь потому, что сам не в состоянии ни выполнять данные обещания, ни ответить за поставленную собственной рукой подпись», — сказал депутат.

Как считает парламентарий, за пять лет со дня подписания Минских соглашений Порошенко делал всё, чтобы «не выполнять ни один из пунктов документа», который бы привёл Украину к миру.

«Не выполняя Минские соглашения, Украина ставит крест на прекращении конфликта в Донбассе, а значит, попадает в разряд стран с непогашенными гражданскими конфликтами, что никогда не позволит ей не то что стать членом Евросоюза — даже на шаг приблизиться к НАТО», — заключил он.

Ранее Порошенко предостерёг Зеленского от переговоров с Путиным в формате один на один на предстоящем нормандском саммите.

Порошенко не рекомендовал Зеленскому обсуждать на саммите «газовый вопрос», чтобы «не позволить России сформировать невыгодный для Украины пакет договорённостей, по которому за «дешёвый» газ Украина сделает важные уступки в политическом треке».