Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Давайте говорить о том, что было в 14 году в Киеве, правду
Егор Жуков получил 3 года условно
Ответ на угрозы? Строители "Северного потока - 2" стали работать быстр...
«Навешивают на Россию ярлык киберпреступника»: США ввели санкции против якобы св...
Главная / Украина

В Госдуме оценили слова Порошенко о встрече Зеленского с Путиным

06 декабря 2019, 16:54  •  98 • Украина
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал RT заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, который предостерёг нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского от переговоров с российским президентом Владимиром Путиным тет-а-тет.
 
РИА Новости
 

«Порошенко проецирует свои страхи на нового президента Зеленского лишь потому, что сам не в состоянии ни выполнять данные обещания, ни ответить за поставленную собственной рукой подпись», — сказал депутат.

Как считает парламентарий, за пять лет со дня подписания Минских соглашений Порошенко делал всё, чтобы «не выполнять ни один из пунктов документа», который бы привёл Украину к миру.

«Не выполняя Минские соглашения, Украина ставит крест на прекращении конфликта в Донбассе, а значит, попадает в разряд стран с непогашенными гражданскими конфликтами, что никогда не позволит ей не то что стать членом Евросоюза — даже на шаг приблизиться к НАТО», — заключил он.

Ранее Порошенко предостерёг Зеленского от переговоров с Путиным в формате один на один на предстоящем нормандском саммите.

Порошенко не рекомендовал Зеленскому обсуждать на саммите «газовый вопрос», чтобы «не позволить России сформировать невыгодный для Украины пакет договорённостей, по которому за «дешёвый» газ Украина сделает важные уступки в политическом треке».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



98
Источник
Похожие новости
06 декабря 2019, 15:10
Большинство украинцев считают, что ради мира Киев должен идти на некоторые компромиссы
05 декабря 2019, 18:09
В Совфеде прокомментировали заявление Киева о плане Б по Донбассу
05 декабря 2019, 21:24
На Украине не подтвердили проведение переговоров по транзиту 5 декабря
06 декабря 2019, 13:39
Порошенко предостерёг Зеленского от переговоров с Путиным тет-а-тет
05 декабря 2019, 18:09
Помощник Зеленского рассказал о плане Б по Донбассу
05 декабря 2019, 18:24
Следом за послом США в Тирасполь отправились посол РФ и глава ОБСЕ
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 декабря 2019, 04:09
Всё дело в безвизе: В Киеве объяснили, зачем хотят блокировать визиты украинцев в Рос...
06 декабря 2019, 02:24
Крым глазами украинца: Нам вбивают гордость за свой свинарник, а в Крыму - на нас уже...
06 декабря 2019, 07:24
Виноваты свои же? Взрыв на позициях ВСУ унёс жизни четырёх украинских военных - СМИ
06 декабря 2019, 07:24
Как вы оцениваете свой провал? Политологи озвучили свои вопросы к Медведеву
06 декабря 2019, 10:39
"Это дело поставлено на поток": Назван заказчик всех антироссийских санкций...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 декабря 2019, 17:39
Спецы Киева погибли, охотясь на людей в Донбассе: о цинизме СБУ заявили журналисты
04 декабря 2019, 00:09
Секретный проект: В России создают "короля океана" - лёгкого, смертоносного и неатомного
05 декабря 2019, 11:54
"В очередной раз не сработало": Космонавт разгромил мечты США о "начале конца России"
05 декабря 2019, 02:09
Берлин решил не играть против России и уколол Британию делом Скрипаля - источник
05 декабря 2019, 05:24
Восемь часовых поясов, икра и живая музыка: Даже на Западе пришли в восторг от русского поезда
30 ноября 2019, 05:09
В Минэнерго ответили на предложение Украины отдать долг газом
01 декабря 2019, 16:39
«О положительном статусе узнала во время родов»: как живут люди с ВИЧ-инфекцией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.