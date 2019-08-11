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В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС
11 августа 2019, 10:54 • 161 • Украина
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление немецкого политолога Александра Рара о том, что вступление Украины в Евросоюз или НАТО невозможно, поскольку такая интеграция может привести к серьёзному конфликту европейских стран с Россией.
РИА Новости
«Для старой Европы хорошие отношения с Москвой — залог безопасности и стабильного порядка. Украинский фактор может разрушить всю эту выстроенную организацию. Все прекрасно понимают, что приглашение Украины в НАТО Москва воспримет как угрозу национальной безопасности и без ответа подобные действия не оставит. Добавить к этому агрессивную суть украинской политики — и фундамент европейского спокойствия начнёт трещать по швам, а европейцы уже отвыкли от конфликтов», — сказал он.
В случае вступления Украины в НАТО и ЕС европейским странам придётся повышать налоги, урезать льготы, поднимать цены на госуслуги.
«Кормить Киев в случае интеграции в евроатлантическое сообщество придётся в самом прямом смысле этого слова, что, без сомнения, выльется в массовые протесты. Так что на пути в европейское будущее для Украины зажгли красный свет на неопределённо долгое время», — считает Бальбек.
Ранее немецкий политолог заявил, что вступление Украины в Евросоюз или НАТО невозможно, поскольку такая интеграция может привести к серьёзному конфликту европейских стран с Россией.
По его мнению, вступление Украины в ЕС было возможным 15 лет назад, «когда Евросоюз был сильнее и богаче».
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