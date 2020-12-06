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В Госдуме оценили слова Кравчука об исключении РФ из системы SWIFT

06 декабря 2020, 20:00  •  31 • Политика
Предложение главы делегации Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука исключить Россию из международной расчетной системы SWIFT является провокацией. Об этом 6 декабря заявил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по международным делам Алексей Чепа.
«Я оцениваю это как провокацию и думаю, что эту провокацию не поддержат на Западе, потому что это скажется на экономике самого Запада, а также на потере доверия к банковской системе... Мы готовились к этому и ожидали, что это может быть возможно, поэтому была создана система «Мир», — цитирует его RT.
Чепа добавил, что глупо наказывать Россию за происходящее на Украине, Киев сам не делает «ничего серьезного», чтобы разрешить внутренний конфликт в стране.
Ранее 6 декабря глава делегации Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил о намерении потребовать ужесточения санкций против России, если урегулирования ситуации в регионе не будет. По его словам, речь будет идти о блокировании SWIFT.
Причем Кравчук отметил, что Киев не будет требовать войны в связи с тем, что это не укладывается в «демократическую философию» Украины.
SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, которая позволяет финансовым учреждениям во всем мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в стандартизированной безопасной форме. Соучредителями системы выступили 248 банков из 19 стран.
В 2014 году в состав России путем референдума вернулся Крым — большинство жителей региона проголосовали за воссоединение с Россией. Украина, США и другие страны отказались признавать итоги голосования. Москва неоднократно подчеркивала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным.
Власти Украины также начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые заявили о своей независимости после госпереворота в стране в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования обсуждается в формате контактной группы и «нормандском формате».

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