Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Порошенко опроверг заявления об открытии против него персональных дел
Либерализм - это новый фашизм: Михаил Делягин 22 июня вспомнил о вызовах России
Вакарчук и 1,5% русскоязычных
Президент Грузии, назвавшая Россию "врагом" и "оккупантом", ...
Главная / Украина

В Госдуме оценили слова Климкина о «новой волне давления» на Россию

23 июня 2019, 20:09  •  8 • Украина
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT оценил заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что после 25 июня Киев начнёт «новую волну давления» на Россию на международных площадках.
 
©duma.gov.ru
 

«Новая волна давления? Стесняюсь спросить: а когда были старые? Или Климкин имеет в виду череду заявлений западных политиков, которые делались лишь для поддержания русофобских настроений в украинских элитах? За все годы своей работы Климкин зарекомендовал себя как крайне посредственный пророк и непрофессиональный дипломат», — отметил Белик.

По словам депутата, очевидно, что метод кнута в переговорах с Россией неэффективен.

«Уже назрела смена стратегии, если в целях руководства Украины действительно освобождение своих военных. Хотя лично мне кажется, что их судьба в Киеве уже давно никого не волнует, они нужны для выполнения банального политического заказа в угоду заокеанских кураторов», — заключил парламентарий.

Ранее глава МИД Украины пригрозил России «новой волной давления».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



8
Источник
Похожие новости
22 июня 2019, 21:24
В Кривом Роге мужчина бросил гранату в прохожего из-за ссоры
22 июня 2019, 21:24
Саакашвили предложил сократить состав Рады до 150 депутатов
23 июня 2019, 13:39
На Украине после аварийной посадки сгорел самолёт Ан-2
23 июня 2019, 13:39
Черноусов завоевал золото Европейских игр в пулевой стрельбе
23 июня 2019, 10:24
Пустые хранилища: на Украине заявили о критическом дефиците газа
23 июня 2019, 13:39
Националисты и радикалы перекрыли дорогу «Маршу равенства» в Киеве
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 июня 2019, 18:24
"Мовный" закон Порошенко разбился о русский язык: Две трети украинцев сделали неожиданное признание
18 июня 2019, 11:54
Записки киевлянки: Выходит, 73% украинцев голосовали за войну и проспект Бандеры
19 июня 2019, 09:09
Сенатор Морозов осадил заговорившую о санкциях против России за Донбасс Меркель: "Главное, что может восстановить мир"
21 июня 2019, 22:39
«Из субтропического зноя в холода и дожди»: какая погода ожидает жителей Москвы и области в ближайшие дни
18 июня 2019, 15:09
Кремль ответил Зеленскому: «Про Донбасс надо говорить не Путину, а его жителям. А про Крым и говорить нечего»
16 июня 2019, 19:09
Известная советская гимнастка Рассыхина погибла во Львове
21 июня 2019, 03:24
Украинцы не удержались от поисков "позора" Путина в прямом эфире
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.