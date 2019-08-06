Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
И Крым вернула, и на поводу у США не пошла: Где еще "напористая" Росси...
В России Плахотнюк арестован заочно – сплошная уголовщина, никакой политики
"Русский военный флот, настолько плох, что это - угроза миру" - Polity...
Снова сработали "северокорейские Искандеры": Сеул заявил о запуске Пхе...
Главная / Украина

В Госдуме оценили слова генсека НАТО о воссоединении Крыма с Россией

06 августа 2019, 13:54  •  168 • Украина
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.
 
РИА Новости
 

По словам Бальбека, крымский референдум — это желание людей вернуться на родину, а не участие в чьих-то «конкурентных играх».

«Сколько бы ни интриговали США на международной арене, им не удастся убедить население полуострова в том, что желание вернуться в Россию было неискренним. Крымчане уже не ассоциировали себя с Украиной после госпереворота, их не интересовал последние 30 лет путь в Европу, в НАТО и в другие «сладкие» места. Они хотели домой, и в 2014 году эта возможность была предоставлена», — пояснил депутат.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил присоединение Крыма к России усилением конкуренции между великими державами.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



168
Источник
Похожие новости
05 августа 2019, 16:39
Филарет призвал к протестам против новой православной церкви на Украине
06 августа 2019, 10:39
Менеджер Поветкина объяснил, почему пока не хочет проведения боя с Усиком
05 августа 2019, 18:24
В Германии прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях
06 августа 2019, 14:09
Правительство Молдовы желает от России только экономических выгод
06 августа 2019, 00:54
Зеленский провёл телефонный разговор с Борисом Джонсоном
06 августа 2019, 13:54
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о воссоединении Крыма с Россией
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 августа 2019, 07:39
Надежда на финансирование Запада? В Киеве озвучили сумму госдолга, которую надо запла...
06 августа 2019, 10:54
"Россия прогнала с Черного моря": Украинский политолог пожаловался на прова...
06 августа 2019, 01:09
Болгария и Румыния в ЕС: Попрошайки и проститутки (Голос Германии)
06 августа 2019, 00:54
«Улучшает положение соотечественников»: как изменится миграционное законодательство в...
06 августа 2019, 07:24
«Объяснение неудач»: в Грузии обвинили «российскую пропаганду» в попытке помешать евр...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 июля 2019, 03:39
«Любой вопрос свыше 10 млн рублей»: как рухнула империя Хозяина Волгограда
31 июля 2019, 11:54
"Кремль делает все": Польская журналистка попыталась очернить отдых в Крыму и случайно сделала ему рекламу
06 августа 2019, 10:54
"Россия прогнала с Черного моря": Украинский политолог пожаловался на провальные учения с НАТО
02 августа 2019, 18:54
Зеленский потребовал «жёстко наказать» напавших на «Укринформ»
04 августа 2019, 00:24
Все страны мира отвернулись от Киева. Украинскому постпреду в ПАСЕ пришлось признаться в провале
31 июля 2019, 08:39
"Обналичил полтонны долларов и скрылся в Дубае": Политолог заявил, что Порошенко больше не вернется на Украину
05 августа 2019, 18:24
В Германии прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.