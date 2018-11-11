|
В Госдуме оценили слова генерала Украины о «срыве» вступления страны в НАТО
11 ноября 2018, 18:39 • 104 • Украина
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в разговоре с RT оценил заявление бывшего замначальника Генштаба ВСУ генерала Игоря Романенко о якобы «срыве» вступления Украины в НАТО в 2008 году из-за России и Германии.
РИА Новости
Депутат отметил, что со стороны украинских высокопоставленных лиц постоянно звучат заявления, которые представляют собой «небылицы» и «выдуманные исторические факты».
«Украина пытается представить себя как страна, вокруг которой строится всё мировое сообщество. Что она глобальная территория, центр всего мирового притяжения, а вокруг якобы Россия и Германия выстраивают какую-то определённую схему», — сказал он.
При этом Водолацкий напомнил, что у НАТО существует устав, который регламентирует требования к странам, желающим получить членство в альянсе, а Украина им не соответствует до сих пор.
«К Украине масса территориальных вопросов, которые не определены на международном уровне. И в 2008 году, и в последующие годы никто Украину в НАТО не ждёт, потому что проблемы этому блоку не нужны», — подчеркнул парламентарий.
Ранее Романенко обвинил президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелу Меркель в том, что Украина не получила план действий по вступлению в НАТО в 2008 году.
Подпишитесь на нас
104
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
08 ноября 2018, 15:54
|
05 ноября 2018, 13:24
|
08 ноября 2018, 03:09
|
09 ноября 2018, 01:54
|
10 ноября 2018, 02:09
|
07 ноября 2018, 06:12
|
08 ноября 2018, 03:09