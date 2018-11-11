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В Госдуме оценили слова генерала Украины о «срыве» вступления страны в НАТО

11 ноября 2018, 18:39  •  104 • Украина
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в разговоре с RT оценил заявление бывшего замначальника Генштаба ВСУ генерала Игоря Романенко о якобы «срыве» вступления Украины в НАТО в 2008 году из-за России и Германии.
 
РИА Новости
 

Депутат отметил, что со стороны украинских высокопоставленных лиц постоянно звучат заявления, которые представляют собой «небылицы» и «выдуманные исторические факты».

«Украина пытается представить себя как страна, вокруг которой строится всё мировое сообщество. Что она глобальная территория, центр всего мирового притяжения, а вокруг якобы Россия и Германия выстраивают какую-то определённую схему», — сказал он.

При этом Водолацкий напомнил, что у НАТО существует устав, который регламентирует требования к странам, желающим получить членство в альянсе, а Украина им не соответствует до сих пор.

«К Украине масса территориальных вопросов, которые не определены на международном уровне. И в 2008 году, и в последующие годы никто Украину в НАТО не ждёт, потому что проблемы этому блоку не нужны», — подчеркнул парламентарий.

Ранее Романенко обвинил президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелу Меркель в том, что Украина не получила план действий по вступлению в НАТО в 2008 году.

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