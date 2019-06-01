В Госдуме оценили слова экс-министра Украины об оборонной промышленности

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT прокомментировал заявление бывшего министра обороны Украины и экс-премьер-министра Юрия Еханурова о том, что оборонная промышленность страны практически перестала существовать.

«Оборонная промышленность Украины была построена в советское время и тесно связывалась с республиками бывшего Советского Союза. После распада СССР основным заказчиком продукции украинского военно-промышленного комплекса была Россия. К сожалению, на сегодняшний момент, Киев выбрал путь, по которому пошёл с целью навредить Москве, но по факт сделал хуже только себе. Россия смогла произвести определённую перегруппировку сил и средств и стала самостоятельно выпускать ту продукцию, которую раньше закупала на Украине. А Киев остался без серьёзного заказчика и оказался сам не способен обеспечить свою оборонную промышленность», — заявил депутат.

По его словам, новые партнёры Украины не заинтересованы в развитии военно-промышленного комплекса страны.

«Соединённые Штаты хотят, чтобы Украина была зависима от поставок их не самых лучших и далеко не самых новых видов вооружения. Америка создаёт себе искусственный рынок сбыта. Так что да, бывший министр обороны совершенно прав. Но это путь Украины, они хотели независимости — её и получили», — сказал Шерин.

Ранее Ехануров заявил, что украинская оборонная промышленность практически перестала существовать.

По словам бывшего министра, боеспособность современной армии определяется не её численностью, а оснащением, с чем у ВСУ пока остаются проблемы.