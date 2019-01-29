В Госдуме оценили слова депутата Рады о провале Украины из-за «Северного потока — 2»

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады Вадима Ивченко о том, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является «великим провалом» дипломатии Украины и украинских лидеров.

«Великий провал» Украины начался пять лет назад, когда к власти в Киеве пришли националисты и выбрали путь на разрыв всех отношений с Россией, путь хаоса и дестабилизации ситуации. Именно тогда Европа поняла, что транзит газа через Украину в перспективе может обернуться холодными зимами и остановкой промышленных предприятий из-за ненадёжности киевского режима и царящего там безвластия», — заявил депутат.

По словам Белика, «Северный поток — 2» лучше любых лозунгов и заявлений даёт оценку России как надёжного партнёра.

Ранее украинский депутат назвал строительство «Северного потока — 2» «великим провалом» дипломатии Украины и украинских лидеров.