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В Госдуме оценили слова депутата Рады о последствиях газовой войны
29 октября 2019, 12:54 • 136 • Украина
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олега Волошина о том, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до газовой войны, так как Киев в данном случае ждёт поражение.
© РИА Новости
«Безнадёжность газового конфликта с Россией в парламенте понимали при Порошенко и понимают при Зеленском. Но если при предыдущем президенте в моде были победные реляции типа «мы победим Россию», то сегодняшний парламент может себе позволить официально усомниться в каких-либо победных достижениях», — считает Бальбек.
Депутат также отметил, что на Украине понимают, что объявление газовой войны России означает холодную зиму, огромные финансовые потери и ярость замёрзшего населения.
Ранее Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до газовой войны, так как Киев в данном случае ждёт поражение.
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