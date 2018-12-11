В Госдуме оценили слова депутата Рады о необходимости уничтожить Крымский мост

Депутат Госдумы от Республики Крым, заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады Игоря Мосийчука о том, что Крымский мост надо уничтожить.

Как заявлял Мосийчук, он был бы не против, если бы сооружение было уничтожено стихийным бедствием или, например, инопланетянами.

«У команды Мосийчука, видимо, поджилки трясутся от страха самим атаковать Крымский мост. А, учитывая, что «дурак мыслью богатеет», они надеются на стихию, инопланетян и других мифических союзников», — сказал депутат.

По его словам, брендом на Украине стала трусость.

«На медиаплощадках вышиванку на груди рвут — но на этом подвиги заканчиваются», — добавил он.

Ранее Мосийчук заявил, что Крымский мост является вражеской инфраструктурой, которую Киев не разрешал строить.

По словам украинского парламентария, необходимо уничтожить его. Он отметил, что не против, если это сделают даже инопланетяне.