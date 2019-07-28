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В Госдуме оценили слова депутата Рады о «мертворождённости» ПЦУ
28 июля 2019, 15:24 • 100 • Украина
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады Евгения Мураева о том, что неканоническая Православная церковь Украины (ПЦУ) является мертворождённой структурой.
РИА Новости
«ПЦУ сегодня — мираж в пустыне, её не приняли в православном обществе и только для Порошенко она была идеей фикс. Создание этой церкви — тупиковый путь украинского православия, и хотя какая-то часть раскольников продолжает носиться с международным признанием, с отторжением от Московского патриархата, будем говорить прямо: эта церковь ничтожно малого процента украинцев, и не будет она ни опорой государству, ни знаменем объединения для православных украинцев», — сказал депутат.
По словам Бальбека, на сегодняшний день ПЦУ есть на бумаге в определённом количестве храмов, но у подавляющего большинства православных эта аббревиатура вызывает отторжение.
Ранее Мураев заявил, что неканоническая ПЦУ является мертворождённой структурой.
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