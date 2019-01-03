Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Объективный рост евроскептицизма»: с какими трудностями Евросоюз столкнётся в 2...
"Путин - не Сталин. И никогда им не станет": Американский профессор на...
Эксперт оценил ситуацию с ценами на газ на Украине
Едем дальше: что нового ждёт российских автомобилистов в 2019 году
Главная / Украина

В Госдуме оценили слова бывшего украинского министра о цене на газ

03 января 2019, 14:24  •  225 • Украина
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра экономики Украины Владимира Ланового о том, что деятельность «Нафтогаза» является причиной невозможности снизить цены на газ в стране.
 
© Павел Паламарчук РИА Новости
 

«Проблема руководства Украины в том, что оно совершенно не думает о своём народе. Поэтому они закупают дорогой газ, перепродавая его своим гражданам ещё дороже. Это ненормально. Руководство страны избирается для того, чтобы оно следовало интересам народа, чтобы жители Украины получали газ как можно дешевле. А правительство специально закупает газ не у России, а у перепродавцов», — отметил депутат.

По его словам, «украинское правительство в первую очередь думает о политике, а не о жителях страны».

«Отсюда и падение прокачки через украинскую ГТС, рост тарифов ЖКХ для украинцев. Всё это — следствие внутренней политики Украины. Это обидно, потому что украинцы для нас — братский народ, а мы, к сожалению, ничего не можем поделать», — заключил Ананских.

Ранее бывший министр экономики Украины заявил, что снизить цену на газ нельзя из-за деятельности «Нафтогаза».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

225
Источник
Похожие новости
02 января 2019, 02:39
На обслуживание госдолга в 2019 году Украина направит более 145 млрд гривен
03 января 2019, 14:24
В Госдуме оценили слова бывшего украинского министра о цене на газ
02 января 2019, 22:09
Экс-спикер Рады заявил об отсутствии на Украине стратегии создания экономики

03 января 2019, 01:24
«Киев боится правды»: как украинский провайдер исключил из сети два канала за «пропаганду» в пользу России
01 января 2019, 16:54
Климкин заявил о планах нового главы ОБСЕ посетить Донбасс
01 января 2019, 20:09
В Киеве начался факельный марш в честь дня рождения Бандеры
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
02 января 2019, 19:09
"Это грозит потерей одного-двух наших кораблей": эксперт о передаче ВСУ американских ракет "Гарпун"
30 декабря 2018, 14:56
Студия в шоке! Кедми объяснил, зачем США уходят из Сирии! Вечер с Владимиром Соловьевым
31 декабря 2018, 21:39
Санкционный удар России по Украине: Подсчитываем убытки
28 декабря 2018, 05:54
В посольстве рассказали, в чём США обвиняют задержанную в Финляндии русскую девушку
01 января 2019, 07:24
"Иллюзий больше нет": Коротченко об итогах 2018 года в противостоянии США и России
02 января 2019, 22:24
"Растолковал про киевскую провокацию": На разговор Путина с Макроном отреагировали пользователи Сети
27 декабря 2018, 16:54
"Кикабидзе рыдал", "Ротару что-то тут выдала": Гаспарян после заявления Лолиты назвал звезд, "зарабатывающих" на политике
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.