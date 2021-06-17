В Госдуме оценили шансы Зеленского создать мощнейшую армию в Европе

Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил «Известиям» 16 июня о том, что у Украины нет возможностей силовым способом вернуть в свой состав самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР).

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране придется создать «самую мощную армию в Европе», если западные державы прекратят поддерживать Украину в конфликте с самопровозглашенными республиками в Донбассе.

«Украина способна пойти на силовой вариант по отношению к ЛНР и ДНР, но ее вооруженные силы, что называется, захлебнутся в атаке. Есть желание, но нет возможности», — сказал Бальбек.

При этом западные партнеры Украины не стремятся вмешиваться в конфликт, отметил депутат.

«Чтобы создать самую мощную армию в Европе, так тут желания Зеленского мало, нужна мощнейшая экономика. И даже при этих условиях военный потенциал вмиг не вырастет. Так что очередная похвальба украинского президента — лишь выражение личных желаний», — заключил парламентарий.

В свою очередь, депутат Госдумы Андрей Козенко заявил «Известиям» о том, что Киев на фоне встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина «начинает агонировать», поскольку заинтересованность Запада, в том числе США, в поддержке Украины постепенно сходит на нет.

«Поэтому начинают угрожать. Вот только обещание создать «самую мощную в Европе армию» звучит как угроза не для Донбасса или России, а для самой Европы», — заключил Козенко.

Ранее, 11 июня, бывший президент Украины Петр Порошенко высказал критику в адрес Зеленского за его неспособность вернуть домой оказавшихся в плену украинских граждан.

«У команды Зеленского нет никакой эффективной стратегии для Украины на международной арене, поэтому приходится лишь констатировать очередные потери нашей страны в политической и экономической плоскостях», — заявил Порошенко.

20 мая Зеленский сравнил конфликт в Донбассе с шахматами, где Киев играет белыми и без половины фигур. Вместе с тем глава Украины отметил, что у него есть четкое видение необходимых мер по урегулированию конфликта в Донбассе и на выбранном им пути он «ничего не боится».

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.