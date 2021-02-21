В Госдуме оценили результаты Мюнхенской конференции по безопасности

Мюнхенская конференция по безопасности продемонстрировала сохранение антироссийской риторики в трансатлантической среде. Об этом 20 февраля заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

В разговоре с «РИА Новости» Железняк выразил сожаление, что на конференции «главной скрепой исторического процесса восстановления связей с Европой в Вашингтоне» обозначили противостояние с РФ и Китаем. По словам депутата, в основной массе европейские партнеры США готовы сотрудничать с новой администрацией по всем направлениям.

«В Европе поспешили забыть про намерение освободиться из-под американского диктата, в том числе в вопросах безопасности. Европейских партнеров также, очевидно, устраивают методы, которыми Соединенные Штаты продвигают идеи демократии: махинациями на выборах, охотой на независимые СМИ, попранием прав человека и экспортом «цветных революций», — сказал Железняк.

Депутат также отметил, что в последнее время глава НАТО Йенс Столтенберг готовил почву для триумфального американского «возвращения», напоминая, что без активной поддержки США альянс не может существовать. По мнению Железняка, за этим может последовать новый виток расширения НАТО на восток.

Железняк подытожил, что Мюнхенская конференция по безопасности продемонстрировала сохранение антироссийской риторики в трансатлантической среде. Также она обозначила тренд на ближайшее время в политике западных оппонентов — продолжение попыток сдерживать развитие России, ее партнеров и препятствовать укреплению многополярного мира.

Накануне американский президент Джо Байден, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Россия намерена подорвать трансатлантическое сотрудничество Соединенных Штатов и стран Европы. На конференции Байден призвал европейских партнеров США придерживаться единства в ЕС и внутри НАТО в свете «угрозы от России».

Ранее 20 февраля заявление Байдена на конференции прокомментировал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. По его словам, в Мюнхене традиционно обсуждают реальные и мнимые внешние угрозы. Это направлено на то, «чтобы возникало ощущение опасности и повышалась сплоченность трансатлантических рядов».

Мюнхенская конференция проходит 19–20 февраля в онлайн-формате.