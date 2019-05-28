В Госдуме оценили решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство

Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев прокомментировал в беседе с RT решение президента Украины Владимира Зеленского подписать указ о возвращении бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили украинского гражданства.

«С самого начала, когда Зеленский пришёл на пост президента, он отменил ряд кадровых указов Порошенко. Если новый украинский лидер сможет использовать энергию и потенциал Саакашвили в мирных целях, то из этого может что-то получиться», — считает депутат.

По его словам, бывший губернатор Одесской области — достаточно сложный человек и переговорщик.

«Он очень эмоционален, довольно яркий и неформальный человек. Но зачастую его заносит в крайности, с ним может быть непросто. Пока остаётся вопросом, в какой ипостаси его использует Зеленский», — заключил Катенев.

Ранее Зеленский подписал указ о возвращении Саакашвили украинского гражданства.