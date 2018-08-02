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В Госдуме оценили решение США выделить Украине $250 млн на укрепление безопасности

02 августа 2018, 11:24  •  76 • Украина
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал в беседе с RT решение сената США выделить $250 млн Украине в качестве помощи по укреплению обороноспособности государства.
 
РИА Новости
 

«Это плановые методичные расходы. $250 млн для таких мероприятий — приличная сумма, но для Америки большими затратами не является. Сегодня задача США заключается в том, чтобы как можно дальше увести Украину от Российской Федерации. И Киев сам выбрал этот путь — стать полигоном для столкновения Москвы и Вашингтона. Но сама Украина для Штатов не представляет никакого интереса», — считает Шерин.

Ранее сенат США согласовал оборонный бюджет страны, в котором предусмотрено выделение $250 млн Киеву в качестве помощи по укреплению обороноспособности государства.

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