В Госдуме оценили решение США выделить Украине $250 млн на укрепление безопасности

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал в беседе с RT решение сената США выделить $250 млн Украине в качестве помощи по укреплению обороноспособности государства.

«Это плановые методичные расходы. $250 млн для таких мероприятий — приличная сумма, но для Америки большими затратами не является. Сегодня задача США заключается в том, чтобы как можно дальше увести Украину от Российской Федерации. И Киев сам выбрал этот путь — стать полигоном для столкновения Москвы и Вашингтона. Но сама Украина для Штатов не представляет никакого интереса», — считает Шерин.

Ранее сенат США согласовал оборонный бюджет страны, в котором предусмотрено выделение $250 млн Киеву в качестве помощи по укреплению обороноспособности государства.