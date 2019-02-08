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В Госдуме оценили решение не направлять на Украину наблюдателей из России

08 февраля 2019, 18:54  •  81 • Украина
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT решение России не направлять своих представителей в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за выборами на Украине.
 
Reuters
 

Бальбек отметил, что даже Запад не смог повлиять на решение Киева.

«Учителя потеряли контроль над своим протеже, а тот показал всему миру, что предмет «демократия» учил на двойку. Зачем нам отправлять своих наблюдателей в пристанище агрессивных двоечников? Рисковать людьми — ради чего?» — отметил Бальбек.

По словам депутата, выборы, которые проходят с нарушениями международных норм, нельзя считать легитимными.

«Это, получается, выборы в узком кругу, а значит, заведомо непрозрачные, нелегитимные», — заключил Бальбек.

Ранее российский МИД сообщил, что Россия из соображений безопасности не будет направлять своих представителей на Украину в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ. 

 

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