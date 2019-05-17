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В Госдуме оценили решение Климкина подать в отставку
17 мая 2019, 17:39 • 64 • Украина
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников прокомментировал RT решение министра иностранных дел Украины Павла Климкина написать заявление об отставке.
©Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
«Это абсолютно неинтересный человек, не оставивший никакого следа в жизни своего государства и уж тем более в международной. Климкин не зарекомендовал себя ярким политиком. Он был подрупором Порошенко и повторял его высказывания, проводил линию украинского президента с точки зрения ориентации на Запад», — считает Калашников.
Он также отметил, что намерение Климкина принять участие в парламентских выборах возможно только в партии Порошенко.
«Может, куда-то он и встроится как рядовой кандидат в депутаты. Но в числе главных он мне не представляется. Когда фракция избирает для себя лидера, она хочет что-то приобрести. У Климкина же отрицательная популярность. Возможно, Порошенко просто позовёт его в свою партию», — сказал депутат.
Ранее Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Глава внешнеполитического ведомства также проинформировал, что намерен принять участие в парламентских выборах.
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