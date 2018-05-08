Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Очень рабочая инаугурация
Русские в Персии: от братьев Поляковых до вождя народов
Медведев «новый» Премьер-министр. Что дальше? (Романов Роман)
Как стать комендантом Рейхстага
Главная / Украина

В Госдуме оценили проект бюджета США на поставку летального оружия для Украины

08 мая 2018, 11:24  •  20 • Украина
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников в разговоре с RT оценил проект оборонного бюджета США на 2019 финансовый год, исходя из которого следует, что США планируют выделить Украине $50 млн на летальные вооружения.
 
РИА Новости
 

«В этом смысле Америка себе не изменяет. Сейчас они пытаются Украину накрепко привязать к себе, в том числе и военными поставками. С одной стороны, это жест определённой поддержки, а с другой — это долги, которые государство будет нести очень долгие годы, пока либо не вернёт их, либо не расплатится как-то по-другому. При этом те же американцы вытесняют с рынка вооружения под надуманными псевдодемократическими предлогами Россию. Если говорить с точки зрения Украины, то это явный недружественный жест по отношению к тому процессу разоружения, к которому призывает нас Америка, особенно на юго-востоке Украины», — заявил Калашников.

Ранее на сайте комитета Палаты представителей по делам вооружённых сил появился проект оборонного бюджета на 2019 финансовый год, из которого следует, что в конгрессе США планируют выделить Украине $50 млн на летальные вооружения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

20
Источник
Похожие новости
06 мая 2018, 23:39
Россиянин Садулаев завоевал золото ЧЕ по вольной борьбе в весе до 92 кг
07 мая 2018, 12:39
Порошенко 9—10 мая встретится с Меркель, Макроном и Туском в Германии
08 мая 2018, 03:09
ЕС рассмотрит новые санкции против России из-за проведения выборов президента в Крыму

06 мая 2018, 23:39
«Внутренняя борьба»: почему США не позволяют Украине использовать комплексы Javelin в Донбассе
07 мая 2018, 19:24
Новая геополитическая реальность и Пакистан
07 мая 2018, 14:09
УПЦ МП: православные церкви мира не поддержат идею Порошенко об автокефалии церкви
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
01 мая 2018, 17:09
Конфуз НАТО: Трамп хорошо считает деньги, но не «Томагавки»
04 мая 2018, 13:09
«Икона нации» или «местечковый патриот»: кем на самом деле был Тарас Шевченко
03 мая 2018, 17:39
Эксперт прокомментировал жалобы Украины на досмотр судов в Керченском проливе
03 мая 2018, 19:24
"Находим полное понимание у моряков". Крымские пограничники ответили на жалобы Украины по поводу проверок в Азовском море
07 мая 2018, 04:39
Инаугурация президента России 7 мая 2018. Прямая онлайн-трансляция
07 мая 2018, 04:56
Вечер с Владимиром Соловьевым от 06.05.18
04 мая 2018, 18:09
Кто же кого «дурил» с ударами Франции по Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.