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В Госдуме оценили продление Украиной запрета на ввоз товаров из России
15 июля 2019, 21:54 • 41 • Украина
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников в беседе с RT прокомментировал решение правительства Украины продлить действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
© Владислав Сергиенко РИА Новости
«Не думаю, что это решение нового руководства. Владимир Зеленский на данный момент даже не может снять министров. Сегодня всё решает старый парламент и премьер-министр. Надо дать ему какое-то время, посмотрим на назначения», — считает депутат.
Он также отметил, что Россия, в отличие от Украины, после введения ответных санкций отменила некоторые из них.
«У нас терпения хватает, мы подождём ещё какое-то время», — сказал Калашников.
Ранее правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Срок действия эмбарго продлён до 31 декабря 2020 года.
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