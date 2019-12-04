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В Госдуме оценили продление договора на транзит нефти через Украину

04 декабря 2019, 06:39  •  126 • Политика
Подписание «Укртранснафта» и «Транснефтью» договора о продлении транзита нефти — позитивное решение как для России, так и для Украины. Об этом во вторник, 3 декабря, заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
«Я считаю, что это позитивное решение, позитивное, безусловно, как для российской стороны, так и для украинской. Я всё время говорю о том, что российская сторона всегда была готова и сейчас тоже подтверждает свою готовность разговаривать о рыночных отношениях», — рассказал депутат RT.
Ананских отметил, что как только Украина перешла от политики к рыночным отношениям, взаимовыгодное решение сразу было найдено.
Ранее в этот день «Укртранснафта» и «Транснефть» продлили договор по транзиту нефти через территорию Украины на 10 лет. Документ подписали генеральный директор «Укртранснафта» Николай Гавриленко и вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов.
Сообщается, что договор сохраняет действующий порядок оплаты услуг и механизм взаимодействия технических служб, а также актуализирует ряд его положений с учетом состояния рынка услуг по транспортировке нефти в регионе.
2 декабря президент Украины Владимир Зеленский поручил кабмину проработать вопрос о диверсификации источников и маршрутов поставок газа, нефти, нефтепродуктов и антрацита в срок до 1 июля 2020 года. При диверсификации предлагается учитывать объем поставок из каждого источника, который не должен превышать 30% от общего объема.

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