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В Госдуме оценили призыв Запада отозвать признание Южной Осетии и Абхазии

05 августа 2021, 13:45  •  106 • Политика
Россия не планирует отзывать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Об этом в четверг, 5 августа, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
«Ясно, что Россия никакого признания отзывать не будет. И с этой точки зрения эти заявления не дороже той бумаги, на которой эти заявления написаны», — заявил он «РИА Новости».
Ранее в этот день ряд западных стран в совместном заявлении призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Документ подписали США, Великобритания, Франция, Эстония, Ирландия, Норвегия и Албания.
Заявление, как отмечается, приурочено к 13-й годовщине августовских событий 2008 года, когда Москва признала обе республики, отразив вооруженную агрессию Грузии против них.
В 2008 году войска Грузии атаковали Южную Осетию, разрушив часть ее столицы Цхинвал. Россия, защищая жителей республики, ввела туда войска и вытеснила грузинских военных. Независимость республики признают Россия, Сирия, Венесуэла, Никарагуа и ряд тихоокеанских островных государств.
Грузия не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами. Граница Южной Осетии с Грузией по решению югоосетинских властей была полностью закрыта с сентября 2019 года.
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