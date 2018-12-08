В Госдуме оценили призыв Порошенко закрыть порты Европы и США для судов России

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT призыв украинского лидера Петра Порошенко закрыть порты Европы и США для российских судов в связи с тем, что якобы проход через Керченский пролив «заблокирован».

«Ни для кого не было запрета на проход судов через Керченский пролив. Все суда, включая военные, под разными флагами туда заходят в соответствии с международными правилами и требованиями… Этот призыв — очередной пиар и глупость», — сказал он.

Чепа также предположил, что украинский лидер вряд ли получит одобрение по данному предложению со стороны Запада.

«Никто это поддерживать не будет. Да, есть определённые манипуляторы, которые руководят Порошенко. Но именно эта инициатива, думаю, лично от него исходит, потому что это полная глупость», — заключил парламентарий.

Ранее Порошенко призвал закрыть порты Европы и США для российских кораблей.