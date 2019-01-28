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В Госдуме оценили призыв не регистрировать на Украине наблюдателей из России

28 января 2019, 16:24  •  32 • Украина
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT призыв Всеукраинской общественной организации «Комитет избирателей Украины» к ЦИК не регистрировать наблюдателей с российскими паспортами.
 
РИА Новости
 

«Когда звучат такие призывы, как правило, преследуется несколько целей. Во-первых, сама организация, которая выступила с такой инициативой, хотела бы вписаться в определённый тренд, получить дополнительную известность и информационный повод. То есть она действует в собственных интересах, эксплуатируя эти антироссийские и русофобские настроения, которые культивируются на Украине при поддержке киевских властей. Вторая задача — добиться того, чтобы наблюдателей с российскими паспортами на выборах на Украине не было», — считает депутат.

По словам Новикова, на данный момент сложно сказать, будут ли выборы на Украине легитимны при отсутствии российских наблюдателей.

«Речь идёт о политических задачах, которые будет решать та или иная сторона. Ясно, что исход выборов, если он устроит США и Евросоюз, будет признаваться, несмотря на различные нарушения. Что касается России, нам это даёт дополнительные возможности с точки зрения оценки законности и чистоты украинских выборов», — заключил он.

Ранее на Украине призвали ЦИК не регистрировать наблюдателей с российскими паспортами.

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