В Госдуме оценили призыв Киева ужесточить антироссийские санкции

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление главы украинского МИД Вадима Пристайко о том, что Украина попросила ЕС усилить санкции в отношении России после выборов в Крыму.

«Это абсурд — требовать, чтобы один из регионов России самоустранился от участия в выборном процессе, который проходил по всей стране. Возможно, для украинского МИД это неприятно и недопустимо, но граждане любой страны сами решают, ходить им на выборы или нет. И ни в чьих советах, в том числе и официального Киева, они не нуждаются», — заявил депутат.

Бальбек также отметил, что явка на выборах была достаточно высокой и это говорит о том, что на крымском полуострове активный электорат.

По словам депутата, Европе «надоели постоянные просьбы Украины о новых санкциях», которые «подрывают не только европейские бюджеты, но и доверие к европейским институтам демократии».

Ранее Пристайко заявил, что Украина попросила ЕС усилить санкции в отношении России после выборов в Крыму.