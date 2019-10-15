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В Госдуме оценили призыв Киева ужесточить антироссийские санкции
15 октября 2019, 23:54 • 25 • Украина
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление главы украинского МИД Вадима Пристайко о том, что Украина попросила ЕС усилить санкции в отношении России после выборов в Крыму.
РИА Новости
«Это абсурд — требовать, чтобы один из регионов России самоустранился от участия в выборном процессе, который проходил по всей стране. Возможно, для украинского МИД это неприятно и недопустимо, но граждане любой страны сами решают, ходить им на выборы или нет. И ни в чьих советах, в том числе и официального Киева, они не нуждаются», — заявил депутат.
Бальбек также отметил, что явка на выборах была достаточно высокой и это говорит о том, что на крымском полуострове активный электорат.
По словам депутата, Европе «надоели постоянные просьбы Украины о новых санкциях», которые «подрывают не только европейские бюджеты, но и доверие к европейским институтам демократии».
Ранее Пристайко заявил, что Украина попросила ЕС усилить санкции в отношении России после выборов в Крыму.
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