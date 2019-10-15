Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Год без Константинополя. Как создание новой церкви на Украине изменило православ...
«Установлен полный контроль над городом»: сирийские правительственные войска зан...
«Грамотно балансировать не удаётся»: с чем может быть связано падение рейтинга З...
Киев призвал отказаться от «рублёвой зоны» в Донбассе
Главная / Украина

В Госдуме оценили призыв Киева ужесточить антироссийские санкции

15 октября 2019, 23:54  •  25 • Украина
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление главы украинского МИД Вадима Пристайко о том, что Украина попросила ЕС усилить санкции в отношении России после выборов в Крыму.
 
РИА Новости
 

«Это абсурд — требовать, чтобы один из регионов России самоустранился от участия в выборном процессе, который проходил по всей стране. Возможно, для украинского МИД это неприятно и недопустимо, но граждане любой страны сами решают, ходить им на выборы или нет. И ни в чьих советах, в том числе и официального Киева, они не нуждаются», — заявил депутат.

Бальбек также отметил, что явка на выборах была достаточно высокой и это говорит о том, что на крымском полуострове активный электорат.

По словам депутата, Европе «надоели постоянные просьбы Украины о новых санкциях», которые «подрывают не только европейские бюджеты, но и доверие к европейским институтам демократии».

Ранее Пристайко заявил, что Украина попросила ЕС усилить санкции в отношении России после выборов в Крыму.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



25
Источник
Похожие новости
15 октября 2019, 01:09
«Инструмент давления на власть»: в столице Украины прошли шествия националистов
15 октября 2019, 14:09
ВС России смягчил наказание осуждённому за шпионаж украинцу
15 октября 2019, 23:54
«Грамотно балансировать не удаётся»: с чем может быть связано падение рейтинга Зеленского
15 октября 2019, 20:39
В ОБСЕ заявили о резком росте числа нарушений перемирия в Донбассе
15 октября 2019, 22:09
Год без Константинополя. Как создание новой церкви на Украине изменило православный мир
15 октября 2019, 10:54
Политолог оценил слова Пристайко об альтернативе формуле Штайнмайера
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 октября 2019, 04:39
США скрывают тайну малайзийского Boeing? В деле МН17 увидели признаки плана "Нор...
15 октября 2019, 04:39
Из гроба донёсся стук: "Выпустите меня": Покойник напугал и развеселил всех...
15 октября 2019, 04:39
"Давайте уже, не тормозите": Украинские нацисты в Киеве не стали делать под...
15 октября 2019, 01:24
"Дедушка-герой в гробу переворачивается": Напуганный Зеленский в Донбассе в...
15 октября 2019, 14:24
"Дотявкаетесь! Автобан построим Москва - Одесса через Киев!": Укронацистов ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 октября 2019, 14:24
"Дотявкаетесь! Автобан построим Москва - Одесса через Киев!": Укронацистов тонко осадили в Twitter
14 октября 2019, 09:09
Признаю, заслужил: Соловьев ответил на едкий комментарий Познера по песне "Вечерний М..."
15 октября 2019, 10:54
Расистские выкрики с трибун в Болгарии, активное начало Украины и сейвы Турции: обзор матчей квалификации Евро-2020
09 октября 2019, 03:54
Мариуполь и Славянск живут, как в осаде, и ведут тихую партизанскую войну
11 октября 2019, 03:09
"Жизнь там - мечта": Пушков объяснил Зеленскому разницу между Донбассом и Приднестровьем
13 октября 2019, 02:28
Кто ТЕПЕРЬ отбирает землю у украинцев?
09 октября 2019, 12:09
"Украина будет прикидываться шлангом": Публицист объяснил внезапное "прозрение" Нидерландов по MH17
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.