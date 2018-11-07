|
В Госдуме оценили призыв Киева к ЕС ввести санкции против России
07 ноября 2018, 00:54 • 44 • Украина
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в разговоре с RT прокомментировал призыв первого вице-спикера Верховной рады Украины Ирины Геращенко к ЕС ввести санкции против России за якобы организацию выборов в самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республиках.
Reuters
«Даже если Россия оказывает какую-то методическую поддержку Луганску и Донецку, в этом нет ничего предосудительного. Мы помогаем своему братскому народу, например, в гуманитарной сфере. А вот насчёт того, что Россия участвовала в организации выборов, — мне такие факты неизвестны», — отметил депутат.
Морозов добавил, что европейские партнёры не прислушаются к призывам Киева.
«В ДНР и ЛНР происходит становление государственности. Политический процесс — часть минских договорённостей. Никаких разумных поводов для введения санкций против нашей страны нет, тем более что санкционная политика уже показала свою недееспособность и неэффективность. Евросоюз не прислушается к такому призыву, ведь в нём нет никакой логики», — заключил он.
Ранее в Верховной раде Украины призвали Евросоюз ввести санкции против России за якобы организацию выборов в ДНР и ЛНР.
Подпишитесь на нас
44
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
03 ноября 2018, 11:24
|
05 ноября 2018, 03:39
|
04 ноября 2018, 14:39
|
02 ноября 2018, 10:25
|
01 ноября 2018, 02:09
|
05 ноября 2018, 19:54
|
02 ноября 2018, 20:24