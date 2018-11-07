В Госдуме оценили призыв Киева к ЕС ввести санкции против России

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в разговоре с RT прокомментировал призыв первого вице-спикера Верховной рады Украины Ирины Геращенко к ЕС ввести санкции против России за якобы организацию выборов в самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республиках.

«Даже если Россия оказывает какую-то методическую поддержку Луганску и Донецку, в этом нет ничего предосудительного. Мы помогаем своему братскому народу, например, в гуманитарной сфере. А вот насчёт того, что Россия участвовала в организации выборов, — мне такие факты неизвестны», — отметил депутат.

Морозов добавил, что европейские партнёры не прислушаются к призывам Киева.

«В ДНР и ЛНР происходит становление государственности. Политический процесс — часть минских договорённостей. Никаких разумных поводов для введения санкций против нашей страны нет, тем более что санкционная политика уже показала свою недееспособность и неэффективность. Евросоюз не прислушается к такому призыву, ведь в нём нет никакой логики», — заключил он.

Ранее в Верховной раде Украины призвали Евросоюз ввести санкции против России за якобы организацию выборов в ДНР и ЛНР.