Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина намерена отобрать у России Черноморский флот
Греки разволновались из-за отказа президента России приехать в Афины
Обернется потерей территорий: названо слабое место России
Ультраправые на Украине выбрали новые цели — русскоговорящих девушек из Харькова
Главная / Политика

В Госдуме оценили призыв Борреля вести диалог с Россией

04 февраля 2021, 20:05  •  140 • Политика
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что ЕС должен поддерживать диалог с Россией. На эту тему парламентарий высказался в разговоре с RT в четверг, 4 февраля.
«В заявлениях Борреля чувствуется позиция реалиста, который понимает, что при всей глобализации на фактически империалистических началах, которая осуществлялась последние десятилетия в мире во главе с США, в мире сохраняются очень важные центры силы», — сказал Новиков.
Он отметил, что в этом случае глава дипломатии ЕС пытается быть политиком, который логично учитывает все точки зрения, существующие в ЕС. По словам Новикова, там есть те, кто выступает за самостоятельную роль Евросоюза в мировой политике.
«За высказываниями Борреля просматривается важная тенденция внутри европейской политики, представители которой хотели бы поднять роль Европейского союза и для этого считают важным, в частности, оздоровить отношения с Россией», — подытожил он.
Ранее в этот же день было опубликовано заявление Борреля, в котором говорилось, что Евросоюз должен поддерживать диалог с Россией, если хочет стать глобальным игроком. Как отмечал глава дипломатии ЕС, Россия «остается соседом и ключевым партнером».
31 января министр по делам Европы в немецком МИДе Михаэль Рот заявил о важности диалога с Россией, так как многие международные проблемы удастся преодолеть только при условии сотрудничества с Москвой.
Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва сожалеет в связи с тем, что Европа необдуманно и необоснованно «выбрасывает в помойку» потенциал отношений. Он подчеркивал, что многие проблемы можно решить только сообща, но заявления, которые исходят от ЕС, российской стороне не нравятся.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



140
Источник
Похожие новости
04 февраля 2021, 11:50
В России заговорили о присоединении всей Украины
04 февраля 2021, 10:00
Путину удалось удивить Запад - Welt
04 февраля 2021, 10:00
В Крыму заявили о шантаже Украины
04 февраля 2021, 14:35
Байден лишился возможности надавить на Россию санкциями - NYT
04 февраля 2021, 16:25
Поездка главного дипломата ЕС в Москву вызвала истерику в Польше
04 февраля 2021, 09:05
Депутат Госдумы оценила возможность введения особого правового режима в Крыму
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 февраля 2021, 15:05
Киев превратился в столицу нищих и бездомных, половина которых — из Донбасса
29 января 2021, 05:30
Не спрятаться даже в пустыне: ВКС России утюжит боевиков, напавших на конвой в Сирии
30 января 2021, 00:45
Собчак поразилась своей догадке о "дворце Путина": "Ааааааа"
30 января 2021, 08:05
Разорвать в клочья и Россию, и русских: Джо Байден поставил цель, а Псаки подвела?
30 января 2021, 00:45
Россия на грани катастрофы. Есть три сценария развития ситуации
29 января 2021, 00:00
Стал похож на Чубайса. Бывший "хозяин Сибири" гуляет с навальнятами
31 января 2021, 08:50
"Лучше не говори": В деле травли Слепакова возник Галкин
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.