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В Госдуме оценили претензии Тягнибока на часть Алмазного фонда России

28 января 2020, 03:09  •  46 • Политика
Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк назвал «больной фантазией» планы украинского политика Олега Тягнибока получить от России часть Алмазного фонда и золотовалютных запасов СССР. Об этом сообщает «РИА Новости» в понедельник, 27 января.
«Больные фантазии представителей политического «бомонда» Украины, особенно на историческую тему, или попытки предъявить права на российскую собственность, с каждым новым разом приобретают всё более абсурдные и фантасмагорические формы. А амбиции националистов, один из лидеров которых посчитал возможным претендовать на часть Алмазного фонда России, уже граничат с психиатрическим диагнозом», — сказал Железняк.
Он отметил, что заявление Тягнибока — попытка обратить на себя внимание. Подобные провокации, по мнению депутата, являются одной из форм существования националистов на Украине.
Железняк считает, что у текущей власти на Украине нет политической воли, чтобы избавить страну от националистов и взять ситуацию под контроль.
«У Украины появился бы шанс стать частью мира, в котором уважают права человека, не глумятся над памятью жертв фашизма, бережно относятся к истории и заботятся о будущем. Но пока украинская действительность такова, что Тягнибоки диктуют «незалежной» путь в хаос и историческое забвение», — добавил депутат.
Ранее в этот же день лидер украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок призывал власти страны потребовать от России компенсаций за Вторую мировую войну и якобы причитающиеся Киеву части Алмазного фонда. Таким образом, по его словам, Украина последует примеру Польши и стран Прибалтики.
Вместе с тем, Тягнибок не упомянул, что после распада СССР Россия взяла на себя долговые обязательства всех входивших в Советский Союз республик, в том числе Украины.

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