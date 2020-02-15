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В Госдуме оценили предложение Зеленского провести «выборы в Крыму»

15 февраля 2020, 16:09  •  129 • Украина
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также «на территории Крыма».
 
РИА Новости
 

«Владимир Зеленский должен будет публично признать, что избирательные участки его государства находятся на российской территории. Других вариантов быть не может», — считает депутат.

Бальбек также отметил, что есть определённые протокольные правила, касающиеся не только оформления документов, подбора помещений для участков, но и требований безопасности. 

«Так что, если президент Зеленский очень захочет, то, думаю, у него есть большой шанс провести для своих граждан в Крыму день выборов. Но для этого ему придется проявить свою политическую волю, которая, скорее всего, не понравится ни его соратникам, ни его оппонентам, — в частности, признание российского статуса Крыма», — сказал он.

Ранее Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также «на территории Крыма».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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