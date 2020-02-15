|
В Госдуме оценили предложение Зеленского провести «выборы в Крыму»
15 февраля 2020, 16:09 • 129 • Украина
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также «на территории Крыма».
РИА Новости
«Владимир Зеленский должен будет публично признать, что избирательные участки его государства находятся на российской территории. Других вариантов быть не может», — считает депутат.
Бальбек также отметил, что есть определённые протокольные правила, касающиеся не только оформления документов, подбора помещений для участков, но и требований безопасности.
«Так что, если президент Зеленский очень захочет, то, думаю, у него есть большой шанс провести для своих граждан в Крыму день выборов. Но для этого ему придется проявить свою политическую волю, которая, скорее всего, не понравится ни его соратникам, ни его оппонентам, — в частности, признание российского статуса Крыма», — сказал он.
Ранее Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также «на территории Крыма».
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
129
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 февраля 2020, 05:54
|
13 февраля 2020, 18:54
|
11 февраля 2020, 03:24
|
10 февраля 2020, 12:39
|
12 февраля 2020, 00:39
|
09 февраля 2020, 19:24
|
09 февраля 2020, 14:09